Olay, Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde 17 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre S.T., evinde bulunan 14 adet enfeksiyon hapını içerek hayatına son vermeye teşebbüs etti. Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hızla Alanya ALKÜ Hastanesi’ne kaldırılan S.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Can KISA