Son yıllarda tüketim açısıdan rağbet gösterilmediği düşünülen keçiboynuzu sanıldığının aksine ülkemizde en fazla tüketilen yiyeceklerin başında geliyor. Suyu az tüketmesi ve bakımı kolay olması nedeniyle çiftçiler tarafından tercih edilen bu ürün için Alanya Keçiboynozu Üreticiler Birliği kuruluyor. Müjdeyi Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar verdi. Rüzgar, "Alanya'mıza bir Birlik daha kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Uzun emekler sonucunda "Alanya Keçiboynozu Üreticiler Birliğinin " kuruluş iznini aldık. Üreticimiz, çok kıymetli kardeşim Duran Yılmaz, birliğin kurucu başkanı olarak çok emek verdi. Kendisini kutlar, emekleri için çok teşekkür ederim. Alanya'mıza hayırlı olsun." dedi.