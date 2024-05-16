Alanya’nın Karakocalı Mahallesi'nde meydana gelen olay, bir inşaatta çalışan M.A.D. (48) isimli kişinin sıva yaparken 4 metre yükseklikten iskeleden düşmesiyle gerçekleşti. Olayı gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.A.D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma ise olayla ilgili inceleme başlattı. Bu tür iş kazalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konularına gereken hassasiyetin gösterilmesi, benzer acı olayların tekrar yaşanmasını engelleyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi