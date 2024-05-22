Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından Kargıcak Mahallesi Anadolu sokak üzeri Oğuzhan Caddesi kavşağındaki trafik kontrolleri esnasında 07 HEL 52 plakalı aracın drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü kamera görüntüleriyle tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda araç ve sürücüsü yakalanırken, şahsın sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. Yakalanan şahsa jandarma trafik ekipleri tarafından sürücü belgesiz araç kullanmak ve drift atmaktan dolayı 45 bin 210 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)