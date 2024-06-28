Olay, Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 4 kişi arasında tartışma çıktı. Edinilen bilgilere göre şahıslardan birisi belinden çıkarttığı bıçak ile tartıştığı 3 kişiyi farklı yerlerinden bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 42 yaşındaki Mehmet T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybeden kişinin kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenildi. Karnından yaralanan kardeşi Hüseyin T. ve hafif yaralanan Abdullah S. hastanede tedavi altına alınırken olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi