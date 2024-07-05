ALESO’dan yapılan açıklamada, ” Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığına iletilen talep ve öneriler kapsamında ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olması yönünde Ticaret Bakanlığımızca 18 Ağustos 2022 tarih ve 35860 nolu karar alınarak, uygulama 01.07.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşletmelerin Valilikler tarafından belirlenen Pazar günü kapatmayanları tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır. Saygı ile duyurulur. AVM içerisinde bulunan esnaflar PAZAR açık, SALI günü kapalı olacak TATİLDE ÇALIŞMA İZNİ için, düğün davetiyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Oda’sına müracaat edilir” ifadelerine yer verildi.

Editör: Can KISA