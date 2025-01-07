Alanya’da SMA Tip 1 hastası Burçe Bebek için devam eden seferberliğe bir destek de Alanya Belediyesi Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi’nden geldi. Mahmutlar Mahallesi’nde hizmet veren kreşin öğretmenleri, beşinci sınıf öğrencileri ile birlikte Mahmutlar Salı Pazarı girişinde stant açtılar. Pişi ve ayran satan minik öğrenciler tüm geliri Burçe Bebek’e destek kampanyasına bağışlayacaklar. Öğrencileri, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ziyaret ederek kampanyaya verdikleri destek için teşekkür etti.



KONUKÇU: HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet ederek, “Bugün Mahmutlar Salı Pazarı’ndayız. Mahmutlar Kreş ve Çocuk Akademimizdeki çocuklarımızla beraber burada pişi ayran satışı yapıyoruz. Amacımız Burçe Bebek’in kampanyasına katkıda bulunmak. Şu ana kadar bütün Mahmutlar halkı, büyük bir katılımla bizlere destek verdi. Çocuklarımızın Burçe Bebek’in iyileşme sürecine aktif katkı yapmaları, onunla duygusal bir bağ kurmaları ve bu süreçte emek vermeleri çok güzel. Amacımız zaten bu sürecin öznesi olmaları. Biz inanıyoruz ki, hep birlikte başaracağız" dedi.