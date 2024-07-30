Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi'nde bulunan avokado bahçesinde meydana gelen yangında 30'a yakın avokado ağacı zarar gördü. Yangın, Yeşilöz Mahallesi Denizgüneyi mevkiinde çıkan yangında, sıcak ve kuru havanın yanı sıra rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Mahalle sakinleri, yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederken, diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan kimse olmadığı, ancak çok sayıda avokado ağacının zarar gördüğü bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.