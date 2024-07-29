Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla ATV motorlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, toplamda 38 ATV motoru ve sürücüsü denetlendi.

Denetimler sırasında, kurallara uymayan 7 ATV sürücüsüne toplamda 30.572 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, yapılan kontroller sonucunda 2 ATV'nin trafikten men edildiği bildirildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin sürücüler arasında trafik kurallarına uyumun arttırılması ve güvenli sürüş alışkanlıklarının teşvik edilmesi amacıyla devam edeceğini vurguladılar. Vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda duyarlı olmaya çağıran emniyet yetkilileri, güvenli bir trafik ortamının herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.