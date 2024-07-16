Selçuklu dönemi yapılarından günümüze kadar ayakta kalan tarihi eserlerden Sedre Av Köşkü, Alanya Belediyesi tarafından kültür turizmine kazandırılıyor. Demirtaş Mahallesi Sedre Çayı kenarında bulunan 2 katlı köşkün iç ve dış mekân düzenlemesi tamamlandı. 8 asırlık tarihiyle dikkat çeken Sedre Av Köşkü’nün iç mekânında geçmişten günümüze avcılık tarihi, siyah beyaz fotoğraflar ile Alanya av kültürü ve köşkün mimari yapısı anlatılırken, dış mekânda ise Anadolu’daki Selçuklu av köşkleri ve Alanya çevresindeki av köşkleri aktarılıyor. Ayrıca köşkte, çocuklar için de çeşitli etkinlik alanları oluşturuldu. Çocukların tarihi mekanlara olan ilgisini arttırmak için avcılığın anlatıldığı panolar, eğlenceli oyun tahtaları ve özel tasarım çeşitli hayvan figürleri alana yerleştirildi.

“AV KÖŞKÜNÜ İKİ AY İÇİNDE ZİYARETE AÇACAĞIZ”

Sedre Köşkü’nü iki ay içinde ziyarete açacaklarını belirten Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Bu tarihi yer ile alakalı hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde ziyarete açacağız. Kültür turizmine kazandırdığımız tarihi yapıları koruyarak, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Sayın Mustafa Aras döneminde başlanan bir proje olan Sedre Av Köşkü, yarım kalmış bir durumdaydı. İç ve dış mekan tanzimlerini bitirdik ve 2 ay içerisinde vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız. Tarihimize, kültürümüze ışık tutan eserleri ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.