Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel 'Tokar Şenlikleri' bu yıl da Alanya'nın gözde etkinlikleri arasında yerini alıyor. 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlikte, ülkücü camianın sevilen sanatçılarından Mustafa Yıldızdoğan ve Haluk Levent sahnede olacak.

Tokar Şenlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Alanya halkını ve çevre bölgelerden gelen ziyaretçileri renkli ve eğlenceli bir programla ağırlayacak. Mustafa Yıldızdoğan ve Haluk Levent'in unutulmaz performanslarıyla coşacak olan katılımcılar, müzik dolu anlar yaşayacaklar. Ayrıca etkinlikte, yöresel lezzetlerin sunulacağı stantlar ve çeşitli etkinlikler de ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunacak.

Tokar Ağası Erdoğan’dan Şenliklere Davet

Tokar Ağası Avni Erdoğan'ın tüm Alanya halkını şenliğe davet etmesiyle birlikte, bölge sakinleri hafta sonunu renkli ve neşeli bir atmosferde geçirme fırsatı bulacaklar. Tokar Şenlikleri, kültürel bir birliktelik ve dayanışma atmosferi yaratarak, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu etkinlik, yerel kültürün yaşatılmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, sanat ve müziğin insanları bir araya getirme gücünü de gözler önüne seriyor.