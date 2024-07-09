Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 13-14 Temmuz tarihlerinde ‘Tokar Şenlikleri’ düzenlenecek. Tokar Yaylası’nda 13 Temmuz’da başlayacak olan şenlikte ilk gün saat 21.30’da Haluk Levent sahne alacak. Şenliğin ikinci gününde saat 12.30’da Mustafa Yıldızdoğan sahneye çıkacak. Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref Arslan,

“Haluk Levent’in enerjisi ve etkileyici performansı, cumartesi akşamınızı muhteşem kılacak. Ardından pazar günü ise Mustafa Yıldızdoğan'ın eşsiz sesiyle güne merhaba diyeceksiniz” dedi. Arslan, sürpriz hediye kazanma imkanının da bulunduğu şenliklere tüm vatandaşları davet etti.