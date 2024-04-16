Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile başlatılan çalışma çerçevesinde doğaya gelişigüzel atılan araç lastiklerini topluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya’nın 102 mahallesinde boş alanlara, ormana ve yol kenarlarına düzensiz bir şekilde atılan araç lastiklerini topluyor.

25 tır lastik toplandı

Hem doğaya zarar veren hem görüntü kirliliğinin yanı sıra yağışlı havalarda içine biriken su nedeniyle sinek ve haşerelerin üreme yeri haline gelen atık lastikler ekipler tarafından alınıyor. Araçlarla taşınarak belirlenen noktalarda istiflenen atık lastikler daha sonra geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bugüne kadar yapılan çalışmayla 25 tır atık lastik toplanırken, Büyükşehir bu faaliyetiyle hem çevrenin korunmasına hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.