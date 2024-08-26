Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki yol düzenleme, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşların talepleri ve planlama doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, Mahmutlar Mahallesi’nde oldukça sık kullanılan ve önemli lokasyonlara ulaşım sağlayan cadde ve sokaklarda asfalt çalışmasına başladı. Ekipler, Şehit Zekeriya Zencirli Sokak ile Atatürk Caddesi’nde yeni yapılan Kültür Merkezine, Sağlık Ocağına, Mahmutlar Anadolu Lisesi’ne, Kılıçarslan Anaokulu’na, Gençlik Merkezi’ne ve Quik Sigorta İlkokulu’na ulaşımı sağlayacak 1 kilometre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt yapımına başladılar. Çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

BAŞKAN ÖZÇELİK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik haftanın ilk gününde mesaiye, asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek başladı. Başkan Özçelik’e incelemeler sırasında Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar eşlik etti. Devam eden çalışmayla ilgili açıklama yapan Başkan Özçelik, “Güne, Mahmutlar Kültür Sarayı ve Sağlık Ocağı’nın yanındaki yaklaşık 1 kilometrelik sıcak asfalt ihtiyacı olan bölgede başladık. Bu bölgenin asfaltını kısa sürede tamamladıktan sonra Alanya’mızın diğer bölgelerine geçeceğiz. Halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz” dedi.