Alanya’da 28 Şubat-18 Nisan tarihleri arasında emniyet bölgesi sorumluluk alanlarında hapis cezası sebebiyle çeşitli suçlardan aranan 136 şahıs yakalandı. Jandarma bölgesi sorumluluk alanlarında ise hapis cezası sebebiyle çeşitli suçlardan aranan 114 şahıs yakalandı. Emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında hapis cezası sebebiyle aranan toplam 250 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir.

İFADE İÇİN ARANAN 438 ŞAHIS YAKALANDI

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Ayrıca ifade vermesi için aranan şahıslar kapsamında ise aynı dönemde emniyet bölgesinde 245, jandarma bölgesinde 193 şahıs olmak üzere toplam 438 şahıs yakalanmalarının ardından adli makamlara teslim edildi.

Bir şunu diyen bir yazı 'İFADE ALMAYA YÖNELİK ARANAN ŞAHISLAR KAPSAMINDA ALANYA'DA 28 ŞUBAT-18 NISAN 2024 TARİHLERİ ARASINDA POLİS N N E EGM m ENE A W C* 1845 ٢ A 1839 N D र M A R 245 193 ဂျုံ Emniyet ve Jandarma bölgelerinde toplam; 438 şahıs yakalanmıştır.' görseli olabilir

Editör: Can KISA