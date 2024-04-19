Alanya’da 28 Şubat-18 Nisan tarihleri arasında emniyet bölgesi sorumluluk alanlarında hapis cezası sebebiyle çeşitli suçlardan aranan 136 şahıs yakalandı. Jandarma bölgesi sorumluluk alanlarında ise hapis cezası sebebiyle çeşitli suçlardan aranan 114 şahıs yakalandı. Emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında hapis cezası sebebiyle aranan toplam 250 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir.

İFADE İÇİN ARANAN 438 ŞAHIS YAKALANDI

Ayrıca ifade vermesi için aranan şahıslar kapsamında ise aynı dönemde emniyet bölgesinde 245, jandarma bölgesinde 193 şahıs olmak üzere toplam 438 şahıs yakalanmalarının ardından adli makamlara teslim edildi.