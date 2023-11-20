Olay, Alanya’nın Beyreli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Evinin bahçesinde bulunan ağaca budama yapmak için çıkan Ali Gürakar (59) dengesini kaybederek yaklaşık 2 metreden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gürakar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: Gerçek Alanya