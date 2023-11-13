Uluslararası çapta dünyanın her yerinde kasım ayı içerisinde kutlanan Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü'nde (CBS), Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ve Alanya Belediyesi’nin işbirliğinde "Afetlere Dirençli Bir Toplumda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü ve Önemi" başlıklı seminer gerçekleştirilecek.



15 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenecek seminere Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, İTÜ Öğretim Üyesi, İklim Elçisi Prof. Dr. Burcu Özsoy, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ümit Gümüşçay, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Demir konuşmacı olarak katılacaklar.

BAŞKAN YÜCEL VE HANÇER'DEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da da afetlere hazırlık açısından son derece önem arz eden bu seminere tüm Alanya halkını davet ederek, etkinliğin Alanya’da gerçekleşmesini sağlayan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer’e teşekkür etti. Başkan Yücel ayrıca "Bu önemli seminer organizasyonundaki paydaşlarımız Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'na (ALTSO), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ne (ALTİD), Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne (ALKÜ), Alanya Üniversitesi'ne, Esri Türkiye ve Netcad şirketlerine teşekkür ederim" dedi.

Okan Hançer de Antalya’dan etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için Konuksever Mahallesi, Gazi Bulvarı’nda bulunan HKMO Antalya Şube binası önünden 15 Kasım Çarşamba günü saat 07.30'da araç kalkacağını belirtti.