Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Antalya’nın doğu bölgesinde beklenen yoğun yağmur nedeniyle AFAD tarafından yapılan turuncu uyarıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu geceden itibaren etkili olacak yağışların olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda vatandaşları uyaran Ürkmezer, gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Kaymakam Ürkmezer, Antalya Büyükşehir ve Alanya Belediyesi yetkilileri ile birlikte Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Karayolları, DSİ, CK Elektrik, ASAT ve İtfaiye gibi ilgili kurumların katıldığı hazırlık ve değerlendirme toplantısının yapıldığını belirtti.



Vatandaşların, AFAD tarafından hazırlanacak anonsları dikkatle dinlemelerini ve bu süreçte dikkatli olmalarını isteyen Ürkmezer, tüm kurumların kendi sorumluluk alanlarındaki tedbirleri aldığını vurguladı. Özellikle Karayolları, DSİ, Belediye ve İtfaiye araçlarının sel, su baskını ve heyelan riski taşıyan bölgelerde konumlandığını ifade etti.



Evlerinde su baskını riski bulunan, dere kenarlarında yaşayan ve tarımsal üretim yapan vatandaşların can güvenliklerini ön planda tutarak önlemler almaları gerektiğine dikkat çeken Ürkmezer, olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 112'ye ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaymakam Ürkmezer, denizlerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkçı Barınağı, Marina ve diğer bağlama noktalarından denize açılmanın yasaklandığını duyurarak, Alanyalı hemşerileri uyardı.

Değerli Alanyalı hemşerilerimizin bu uyarıları dikkate alarak önlemlerini almaları önemle vurgulandı.