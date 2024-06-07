Uygulamaya geçirdiği ‘Sıfır Atık’ proje ve çalışmalarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye’ye örnek gösterilen belediyelerinden olan Alanya Belediyesi'nce 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nda düzenlenen Sıfır Atık Eğitim Seferberliği Projesi kapsamında 72 okulda 9 bin öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi. Çevre Haftası etkinlikleri nedeniyle Ayşe Melahat Erkin Ortaokulu’nda projenin final programı gerçekleştirildi. Programa, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ÖZEL ÖDÜL

Okulun salonunda açılan Sıfır Atık Sergisi’ni gezen katılımcılar, öğrencilerin ellerinden çıkan geri dönüşüm ürünlerini yakından incelediler. Bir öğrencinin hazırladığı ve TÜBİTAK tarafından ilgiyle karşılanan avokado kabuğundan gübre üretimi çalışması büyük dikkat çekti. Akabinde ise öğrenciler, çeşitli şov ve gösteriler yaparak, sıfır atığın önemine vurgular yaptılar. Yıl boyunca başarılı çalışmalarla bölge birincisi olan öğrenciler de Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından özel olarak ödüllendirildi. Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Eğitmeni Melike Aslan'ın belirlenen okullarda sınıf sınıf verdiği eğitimlerle öğrenciler, sıfır atığın önemini kavrayıp, yeşil bir çevre için yapılması gerekenler konusunda bilgiler edindi.