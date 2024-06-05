Yangın, öğle saatlerinde Hacet Mahallesi Dere Sokakta bulunan 7 katlı bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin içini kapladı. Evde yaşayan küçük bir çocuk annesiyle birlikte evden hemen çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan diğer sakinler de kendilerini dışarı attı. Alevler itfaiye ekibinin çalışması sonucunda söndürülürken, evin içinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)