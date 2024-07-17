Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda; Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında 40 ayrı suçtan kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.K.D. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.K.D. cezaevine konuldu. Antalya il Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Kaynak: Antalya Valiliği