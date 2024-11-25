Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.



Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, açılış konuşmasında öğretmenlerin eğitimdeki kritik rolüne dikkat çekti. Emekli öğretmenler adına konuşan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Mustafa Koca, öğretmenliğin değerine vurgu yaptı.

Kaymakam Ürkmezer, 2024 yılında emekli olacak öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri vererek onları onurlandırdı. Ayrıca, ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.



Program, aday öğretmenler için düzenlenen yemin töreni ve A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi’nin sahnelediği “Öğretmen Bir Nehir Olabilir mi?” adlı müzikal oratoryo ile sona erdi. Etkinlik, öğretmenler ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. Bu anlamlı kutlama, eğitim camiasının birlik ve dayanışmasını pekiştirirken, öğretmenliğin toplumdaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.