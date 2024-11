Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) düzenlenen panel, toplumun kanayan yarasına dikkat çekti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, kadına yönelik şiddetin toplumsal boyutları, çözüm önerileri ve farkındalık oluşturacak konular ele alındı. Panelin açılış konuşmasını, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen gerçekleştirdi. Kesen, şiddetle mücadelenin ancak toplumun her kesiminin iş birliğiyle mümkün olabileceğini vurguladı. Panelde; Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, Gazeteci ve Kamu Yönetimi Uzmanı Songül Başkaya, AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden Sosyal Çalışmacı Duygu Urlu, Polis Memuru Ziya Can Aydın, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE sorumlusu Fazilet Dalkılınç, KETEM Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Ayşe Işıl Güven ve Hemşire Esma Ünver konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal cinsiyet eşitliği, yasal düzenlemeler ve eğitimle mümkün olabileceğine dikkat çekti. Sosyal Çalışmacı Duygu Urlu, aile içi şiddetin önlenmesinde erken müdahalenin önemini vurgularken; Dr. Ayşe Işıl Güven, sağlık üzerindeki erken tanı ve teşhisin önemini dile getirdi. Eğitim alanındaki çalışmaların önemine değinen Fazilet Dalkılınç ise genç nesillerde farkındalık yaratılması gerektiğini belirtti.

‘ALGC VE KGK’YA TEŞEKKÜR EDERİZ’

Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, “Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin anlaşılmasında bu tür etkinlikler çok önemli. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) ve Küresel Gazeteciler Konseyi’ne (KGK) bu anlamlı etkinlik için teşekkür ederiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ortak akla ihtiyaç var. 2011 yılında Türkiye’nin öncülüğünde Avrupa Konseyi’ndeki 45 ülke birlikte İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdi. Ancak 2021 yılında İstanbul sözleşmesi fesih edildi. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız” dedi.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR, YAŞAMAK HAKTIR’

Akdeniz Gerçek Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Kamu Yönetimi Uzmanı Songül Başkaya, “2020 yılında 419, 2021 yılında 433, 2022 yılında 408, 2023 yılında 417, 2024 yılında (21 Kasım itibariyle) 399 kadın, kadın cinayeti sonucu hayatını kaybetti. Yani dün itibariyle 326 günde 399 kadın, katledildi. Medya dili, toplumsal cinsiyete dayalı hegemonyanın sürdürülmesinde ve toplumsal cinsiyete dayalı klişelerin yayılmasında önemli bir rol oynar. Haber, süslenmemeli, soslanmamalı, trajikleştirilmemeli, dramatikleştirilmemeli, romantikleştirilmemeli, magazinleştirilmemelidir. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ Komisyonu, Etik Gazetecilik İçin Cinsiyet Eşitliği Rehberi hazırladı. Rehberde gazetecilerin haberlerinde cinsiyet eşitliğini nasıl sağlayacakları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği yer alıyor. Bu konuda basın mensuplarının dikkatli olması çok önemli. İstanbul sözleşmesi yaşatır, yaşamak haktır” ifadelerini kullandı.

ALANYA SOSYAL HİZMET MERKEZİ’NİN YAPTIĞI İŞ VE İŞLEMLER

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden Sosyal Çalışmacı Duygu Urlu, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün yaptığı iş ve işlemler hakkında bilgi verdi. Urlu, “408 Sosyal Hizmet Merkezinde kadına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin sunulması amacıyla Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları oluşturulmuştur. Bu kapsamda 6284 Sayılı Kanunun uygulanması, şiddet mağduruna yönelik inceleme ve destek sürecine ilişkin Sosyal Hizmet Merkezleri ŞÖNİM’ler ile koordineli şekilde çalışmaktadır. Kolluk kuvvetlerine yaptıkları şikayet sonucunda şikayet dosyaları Müdürlüğümüze gönderilmekte olup mağdur hakkında mesleki çalışma yapılmaktadır. Kolluk kuvvetleri tarafından Müdürlüğümüze bildirilen kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet dosyalarında belirtilen şiddet mağduru ile ikamet adresinde ya da Müdürlüğümüzde görüşme sağlanarak, psikososyal destek sağlanmakta, şiddet halinde başvuru yapabileceği kamu kurum ve kuruluşları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Şiddet mağdurunun, tekrar şiddete maruz kalmaması için gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılmaktadır. Mağdur ile iletişime geçilerek yasal hakları, şiddet anında başvuru yapabilecekleri kurum kuruluş iletişim bilgileri konusunda rehberlik sağlanmaktadır. Şiddet mağduru kadın, çocuk ve aile içi bireylerle ilgili mesleki çalışma yapmaktadır. Müdürlüğümüze gelen şiddet mağduru vaka ile ilgili mesleki çalışma yapılmakta ve sonucunda psikososyal destek sağlanmakta, şiddet mağdurunun talebi doğrultusunda psikolojik destek sağlanmakta, kamu kurum ve kuruluşları hakkında gerekli bilgilendirme yapılmakta, tekrar şiddete maruz kalmaması için şiddet mağdurunun güçlü yönlerinin farkında olması sağlanmaktadır. Adliyeye başvuru yapan şiddet mağdurlarının dosyaları Müdürlüğümüze gönderilmekte olup mağdur hakkında mesleki çalışma yapılmaktadır. Adliyeye başvuru yapan şiddet mağduru kadınların 6284 Sayılı Yasaya göre talep ettikleri tedbir kararı için şiddet mağduru kadın hakkında mesleki çalışma yapılarak sonucunda hazırlanan rapor ilgili mahkemeye gönderilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza iletilen aile içi ve kadına karşı şiddet dava dosyaları hakkında şiddet mağduru hakkında mesleki çalışma yapılmaktadır. Kadına yönelik şiddet sonucunda açılan dava dosyalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Birimi’ nin davaya müdahil olması sağlanmakta olup buna yönelik şiddet mağduru kadın hakkında mesleki çalışma yapılmaktadır. Alo 183 Sosyal Destek Hattı, CİMER, vatandaş ihbarı, kamu kurum ve kuruluşların şiddet mağduru hakkında yaptıkları ihbarlarda, şiddet mağduru hakkında mesleki çalışma yapılmaktadır. Kadına yönelik şiddet ihbarlarına istinaden, şiddet mağduru kadınlar ile yüz yüze görüşme sağlanarak şiddetin önlenmesi hakkında rehberlik ve yönlendirme yapılmaktadır. Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için Müdürlüğümüz tarafından eğitimler düzenlenmektedir. Şiddet mağduru eşi tarafından şiddete maruz kalıyorsa ve eşler olarak talepleri varsa Aile Danışmanlığı hizmetine başvurusu alınmaktadır. Şiddet mağdurunun kolluk kuvvetlerine şikayet başvurusu için yönlendirmesi yapılmaktadır. Müdürlüğümüze başvuru yapan şiddet mağduru kadının can güvenliği riski var ise ya da kalacak güvenli bir yeri yok ise kadın konukevine kabulü sağlanmaktadır” dedi.

‘KADINLAR İÇİN EKSİKLİKLERİMİZİN ÜSTÜNE DÜŞECEĞİZ’

AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan, “28 Kasım 2023’te AK Parti Alanya Kadın Kolları olarak göreve başladım. Kuruluşundan beri Partimiz, Alanya’mız ve Ülkemiz için hizmet ettim. Bulunduğum konum itibariyle kırsaldan şehre her zaman hemcinslerimle iletişim halinde olarak sorunlarını, taleplerini dinledik. Her biriyle güzel bağlar kurduk. Kadınları iş yerlerinde, evlerinde ziyaret ediyor, mahallelerimizde toplantılar düzenleyerek sosyalleşiyor ve siyasete davet ediyoruz. Kadına yönelik şiddet toplum için yıkıcı etkileri olan bir olgudur. Kadının ve çocuğun şiddete uğraması başta aile sonra da toplum kavramının ruhuna ve özüne zarar vererek geleceğimizi etkiliyor. Aileye sahip çıkmanın ve güçlü gelecek nesillere sahip olmanın temeli ise kadının korunması ve kadının toplum içindeki konumunun güçlendirmesi ile mümkün olmaktadır. Tüm Dünya’da yaşanan çatışmaların, krizlerin yükünü kadınlar ve çocuklar daha çok çekiyor. Şiddet ne yazık ki hala kadın olarak mücadele ettiğimiz küresel bir olgu. Yaş, eğitim durumu farketmeksizin bazı hemcinslerimiz hala fiziksel ve psikolojik olarak şiddet görüyor. AK Parti olarak da iktidara geldiğimiz günden bu yana şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi temel prensimiz olmuştur. Kadının ve çocuğun korunması için mevzuatımızda köklü değişiklikler yaparak işe başladık Türk Ceza Kanunu’nda kadının ve çocuğun haklarını yok sayan çağ dışı maddeleri değiştirdik. Töre ve namus nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına aldık. Kadına şiddet ve cinsel suçun tanımını yaptık. 2003’te aile mahkemelerini kurduk. 2010 yılında kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek pozitif ayrımcılık ilkesini anayasada düzenledik. Erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda ‘İyi hal’ uygulamasını kaldırdık ve ısrarlı takip eylemlerini suç kapsamına aldık. Şiddet İzleme Merkezleri ‘ŞÖNİM’i yaygınlaştırarak. KADES uygulamasını harekete geçirdik. 6284 numaralı kanun, çocukların ve ailelerin korunması ve kadına karşı şiddetle etkin mücadele edilmesi amacıyla somut mekanizmalar kurarak en etkili ve kapsamlı metinlerden biri oldu. Belediyelere Kadın ve Çocuk Konukevleri açma zorunluluğu getirdik. Şiddet mağduru kadınlarımıza ödenekler bağlayarak iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Kadına Karşı Şiddetle Mücadele sadece mevzuat düzenlemeleri değil; toplumu ve bireyleri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak ile mümkündür. Bunun farkında olarak, Şiddete uğrayan kadının temas eden tüm kurum ve kuruluşlarda hizmet içi eğitimler veriyoruz. Ülkemiz kadın istihdamının artmasında çok önemli bir yol katetti. Atılan kararlı adımlarla ülkemizde kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 37,4'e yükseldi. Kadının güçlendirilmesi, kadın istihdamının arttırılması için doğum izni, süt izni, analık izni ve babalık izni düzenlemeleri getirdik. Kreş ve Gündüz Bakımevlerini mahalle temelli yayarak çalışan annelerimizi rahatlatmayı amaçladık. İş yerinde kadına şiddet ve mobbing konusunda düzenlemeler gerçekleştirdik. Kadın girişimcilerimizi ve kadın kooperatiflerine katılımı teşvik ediyor, kadınların kapasitelerini geliştirmek ve istihdamı arttırmak için eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. 2018- 2023 yıllarında verdiğimiz Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile 81 ilimizde 750 bin kişiye ulaştık. Kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikle mücadelesi devletin asli görevi haline getirdik. Rakamları yeterli görmediğimizi belirtmek isteriz. Ülkemizi daha güçlü, daha ileriye taşımak toplumumuzun hem yarısını oluşturan hem de diğer yarısını geliştiren ve yücelten kadının emeğinden, dirayetinden, fedakarlığından geçmektedir. Bu doğrultuda her zaman kadınıyla, erkeğiyle kadın için davamız kadının insan hakları meselesidir. Kadının insan hakları mücadelesinde katetmemiz gereken uzun yollar var. Toplumun her bir bireyine büyük işler düşüyor. Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda aktif rol almaları, haklardan ve imkanlardan yararlanmaları için eksikliklerimizin üstüne düşeceğiz” dedi.