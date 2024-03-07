Olay, 25 Şubat tarihinde Hacet Mahallesi Saraçlar Sokak'ta bulunan bir camide meydana geldi. Gece saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda A.K. (38) isimli şahıs, camide bulunan temizlik işleri yardım toplama kutusuna gözünü dikti. Caminin güvenlik kameralarına da anbean yansıyan hırsızlık olayında başında bere olan şahıs, yardım toplama kutusunun çevresinde bir süre dolaştıktan sonra kutunun başına gelip kilidi açmaya çalıştı. Şahıs amacına ulaşamayınca çevreden bulduğu çubuklarla kutunun deliğinden içindeki paralara ulaşmayı denedi. Kutunun kapağını bir miktar açan hırsız, çubuk vasıtasıyla kutunun içindeki paralara ulaşıp cebine koydu. Hırsızın yardım kutusundaki paraları çalma anlarının yaklaşık 50 dakika sürdüğü öğrenilirken, hırsızın bir gözüyle de güvenlik kamerasını kontrol etmesi hayret ettirdi.



Geçtiğimiz gün yaşanan olayın devamında ise aynı hırsız, güpegündüz tekrar aynı camiye gelerek yardım toplama kutusundaki paraları çalarken cami görevlileri tarafından fark edildi. Durumun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin şüpheli A.K.’yi suçüstü yakalayarak polis merkezine götürdüğü öğrenildi.