AFAD tarafından yağmur, fırtına ve sel uyarısı yapılan Manavgat’ta beklenen yağmur akşam 20.00 sıralarında kısa süreli olarak gerçekleşirken, 20.30 sıralarında Manavgat ilçe merkezinde kısa süreli hortum oluştu. Hortum Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde ANTBİRLİK depolarının karşısında bulunan bir mobilya mağazasının ahşap çatısının sokağa uçmasına neden oldu. Hortum sırasında sokakta araç ve insan olmaması muhtemel bir felaketi önledi.



Hortum ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Polis ekipleri şerit çekip sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri çatının altında herhangi bir insan olup olmadığını kontrol etti. İş yeri sahiplerinin de gelmesiyle ahşap çatı Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra sokak trafiğe açıldı.



Yaşanan hortum sonucu, Aydınevler Mahallesi’nde sokakta bulunan bir çöp konteynerinin park halindeki araçlara çarparak zarar verme anı güvenlik kameralarına yansıdı.