Olay, gece saat 00.15 sıralarında D-400 kara yolu Denizkızı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan 33 EL 209 plakalı tır, kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada aynı yöne seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 07 AKK 129 plakalı hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı. Hafif ticari aracın sürücüsü kazanın ardından olay yerinden firar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü kaçan şahıs hakkında şikayetçi olurken, firar eden sürücüye 3 bin TL cezai işlem uygulandı. Kazaya karışan hafif ticari araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)