Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan Furkan Toker yönetimindeki 07 ANF 774 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında ki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyeri aşan ve şarampolde yaklaşık 80 metre takla atan araç hurdaya döndü.

Emniyet kemeri hayata bağladı

Kaza anında emniyet kemerleri takılı olmayan araç sürücüsü Muhammet Furkan Toker ve Şule Demir, takla atan araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan Şule Demir Antalya'ya sevk edildi. Araçta bulunan Yusuf Kaya ise emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.