Kaza; Antalya-Alanya D-400 Karayolu Sanayi köprülü kavşakta meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Yunis C.'nin kullandığı 55 ACL 32 plakalı tur minibüsü, arıza yapması sonucu dörtlülerini yakarak yavaşladı. Bu sırada aynı istikametteki Nasuh E. idaresindeki 34 UYV 72 plakalı kapalı kasa kamyonet, tur minibüsüne arkadan çarptıktan sonra, sol şeritte ilerleyen Serkan K.'nin 34 JSB 58 plakalı nakliyat kamyonuna çarparak köprünün demirleri arasında sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Serkan K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tur minibüsündeki 2 kadın yolcu, valizlerinin bagaj kısmında sıkışması nedeniyle araçlar kaldırılıncaya kadar olay yerinde bekledi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)