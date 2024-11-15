Alanya, Bahamalar Başbakanı Philip Edward Davis ve kabinesinin katıldığı özel bir yemek programına ev sahipliği yaptı. İş adamı Ahmet Cebeci'nin daveti üzerine gerçekleşen buluşmada, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALTSO Başkanı Eray Erdem ve diğer protokol üyeleri bir araya geldi.

Yemekte, Alanya'nın turizm ve ekonomik yapısı hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Başbakan Davis ve beraberindeki heyetle karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, iki bölge arasında potansiyel işbirliği fırsatları ele alındı.

Kaymakam Ürkmezer, Bahamalar heyeti ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Turizmi ile ön plana çıkmış olan şehrimizin, bir başka turizm ülkesi Bahamalar ile aynı paydada buluşması bizleri çok mutlu etti. Bu tür işbirlikleri, şehrimiz adına her zaman çok önemli. Sayın Başbakan Philip Edward Davis ve kabinesine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca, Başbakan ve kabinesini Alanya'mıza davet eden şehrimizin değerli iş adamlarından Ahmet Cebeci'ye de teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Program, iki bölge arasında daha fazla işbirliği ve ortak projelerin geliştirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Alanya'nın turistik potansiyelinin Bahamalar ile birleşmesi, her iki taraf için de faydalı fırsatlar sunabilir.