Beraket ayı Ramazan bu sene de tüm heyecanı ile geldi!

Mart ayında eda edilmeye başlanacak on bir ayın sultanı Ramazan için fırınlar yanacak ve Ramazan pideleri hazırlanacak. Sofralarda yerini almaya hazırlanan Ramazan pidesi 2024 fiyatı da belli oldu. İşte, Ankara, İstanbul ve Antalya’da Ramazan pidesi fiyatı...

2024 RAMAZAN PİDESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacağını duyurdu.

Ankara, Antalya’da 250 gram 15 TL olacak. İzmir'de 300 gram 18 TL. İstanbul’un ilçelerinde 250 gram 15 TL ve 330 gram 20 TL, 500 gram 30 TL olacak. Türkiye’nin hiçbir yerinde 60 TL’nin üzerinde olmayacağı da eklendi.



2023 yılında 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 10 liraydı. İstanbul'da 2022 yılında 330 gram pidenin satış fiyatı 6 TL idi. 2021 yılında ise 365 gram pidenin satış fiyat 4 TL olarak açıklanmıştı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında ekmeğin kg fiyatı 35.5 lira iken 2024 yılında ekmeğin ocak ayında kg fiyatı 40 lira. Ekmekteki artışın yüzde 14 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bakacak olursak 2002 yılında asgari ücret 184 TL iken 1 kg ekmek 1 liraymış. Yani 184 kg ekmek alıyorsunuz bu da 200 gram üzerinden 920 adet ekmek yapıyor.

2024 yılında asgari ücretin 17 bin TL olduğunu varsayacak olursak ekmek kg 40 TL olduğunda 425 kg ekmek alıyor. 2125 adet ekmek almış oluyoruz.