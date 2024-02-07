6 Şubat 2023 yılında 11 ilde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına Alanya Üniversitesi’nde bir anma programı gerçekleştirildi. AKUT Alanya Ekip Lideri Dr. Yaşar Yiğit Kaçmaz’ın da katıldığı anma töreninde, “Deprem sürecinde arama kurtarma ve sivil toplum kuruluşlarının önemi” hakkında bilgiler aktarıldı.



Anma töreni, İstiklal Marşı ve depremde hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ile başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştirilen Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner; ülkemizin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak, deprem riskine karşı toplumu bilinçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Deprem sırasında alınması gereken doğru önlemlerin can kayıplarını ortadan kaldırdığına vurgu yapan Prof. Dr. Güner, “6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin deprem kuşağında olduğunu hatırlamalı ve bu bilinçle, özellikle deprem riski yüksek olan bölgelerde, binaların ve altyapıların depreme dayanıklı şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi gerekmektedir. Halkın deprem riski konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi hayati hayati önem taşıyor. Bu konuda eğitimler düzenlenmeli ve toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunulmalı” ifadelerini kullandı.

"6 Şubat’ta meydana gelen deprem, bize bu gerçeğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi"

Toplumu bilinçlendirmede üniversitelerin çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Güner; “Alanya Üniversitesi olarak topluma yönelik deprem bilinci ve hazırlık eğitimleri düzenlemenin önemli ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda deprem hakkında bilinçlendirme toplantı veya seminerlerimizi, alanında uzman kişileri konuk ederek devam ettireceğiz. Bu eğitimler deprem riski, doğru davranış biçimleri, acil durum planları ve deprem sonrası konularda önemli toparlanma sağlar. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem, bize bu gerçeğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. AKUT Alanya Ekip Lideri Dr. Yaşar Yiğit Kaçmaz’a üniversitemize katıldığı ve deprem konusunda bilinçlendirdiği için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sanayi tesislerinin yüzde 75’i deprem kuşağında”

AKUT Alanya Ekip Lideri Dr. Yaşar Yiğit Kaçmaz, anma töreninde, “Deprem sürecinde arama kurtarma ve sivil toplum kuruluşlarının önemi” hakkında bilgiler aktardı. Konuşmasına Afetin tanımını yaparak başlayan Dr. Kaçmaz, “Ülkemizin yüzde 96’sı farklı oranlarda deprem tehlikesine sahip bölgeler içerisinde yer almaktadır. Yüzde 66‘sı aktif fay hatları ile kaplıdır. Nüfusumuzun; yüzde 98‘i farklı oranlarda deprem tehlikesine sahip bölgeler içerisinde yerleşimdedir. Yüzde 70 ‘i aktif fay hatları olan bölgelerde yerleşimdedir. AFAD’ın 2018 yılında hazırladığı, 2019 yılında yayınladığı haritadaki genel bilgilendirmeye göre, büyük sanayi tesislerinin yüzde 75 ‘inin bu bölgelerde olduğu belirtiliyor” dedi. Anma töreninde Kandilli Rasathanesi Eski Müdürü Deprem Bilimci Ahmet Mete Işıkara da unutulmadı. Program sonunda Rektör Prof. Dr. Mesut Güner, AKUT Alanya Ekip Lideri Dr. Yaşar Yiğit Kaçmaz’a katkılarından dolayı teşekkür etti.