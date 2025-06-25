Alanya turizminin önde gelen isimleri, ALTİD'in ev sahipliğinde Kahya Resort Otel'de bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen panele, sektörün önemli temsilcileri MTS Türkiye Genel Müdürü Münci Karakaya, Anex Tour CEO’su Vural Karasu ve Corendon Tour Genel Müdürü Şükrü Önal konuşmacı olarak katıldı. ALTİD Başkanı Burhan Sili de panelde konuşmacılara eşlik etti.

Toplantıda, Alanya turizminin mevcut durumu hakkında detaylı fikir alışverişinde bulunuldu. Paylaşılan istatistikler eşliğinde, içinde bulunduğumuz sezonun geri kalanı ve 2026 turizm sezonuna dair öngörüler aktarıldı.

Panelin sonunda katılımcılara teşekkür eden ALTİD Başkanı Burhan Sili, sektörün karşı karşıya olduğu zorluklara değindi. Sili, "Gerek artan maliyetler gerekse dünyanın içinde bulunduğu ve coğrafyamızdan kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle bir düşüş yaşıyoruz," ifadelerini kullandı. Barış ve ekonomik istikrarın önemine vurgu yapan Sili, "Savaşların son bularak huzur ortamının sağlanması en büyük isteğimiz. Ekonomimizin düzelmesi, kur ve artan maliyetlerin de kabul edilebilir seviyelere gelmesi, ayrıca bölgemizde farklı turizm ürünlerine de yatırım yaparak Alanya’mızda turizm çıtasını daha yukarılara taşımayı amaçlıyoruz. Bu süreçte tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Bu panel, Alanya turizminin mevcut zorluklarını aşma ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirme adına önemli bir platform sundu.