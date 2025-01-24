Miraç Kandili, İslam alemi için derin anlamlar taşıyan önemli bir gece olarak kabul ediliyor. Alanya Müftülüğü, bu özel tarihi onurlandırmak üzere 26 Ocak 2025 Pazar günü saat 18.30’da Emine Özmüftüoğlu Camii’nde program düzenleyecek.

Programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside dinletileri ile mevlid-i şerif okunacak. Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, "Miraç Kandili’nin anlam ve önemi" konulu bir konuşma gerçekleştirecek. Dualar sırasında, 21 Ocak’ta Bolu’da meydana gelen yangında vefat edenler, şehitlerimiz ve Filistin halkı için özel dualar edilecek.

Alanya Müftülüğü, bu vesileyle tüm halkı Miraç Kandili'ni kutlamaya ve bir araya gelmeye davet ederek, birlik ve beraberlik ruhunun güçlenmesini temenni ediyor.



