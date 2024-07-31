Alanya Konaklı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, mahalledeki dilenci sorununu çözmek için jandarma ve zabıta birimleriyle işbirliği yaparak etkili bir çalışma başlattı. Dernek Başkanı Hilmi Uyar liderliğinde gerçekleştirilen bu projede, mahalledeki esnaflar arasında oluşturulan WhatsApp grubu aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu grup aracılığıyla, dilencilerin konumları hakkında anlık bildirimler paylaşılmakta.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, jandarma ve zabıta ekipleri hızla harekete geçerek dilencileri tespit ediyor ve gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Uygulama sayesinde, dilencilerin mahalleden uzaklaştırılması sağlanarak, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamaları hedefleniyor.