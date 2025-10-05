Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bir motosiklet servisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini ve içerideki çok sayıda motosikleti kullanılamaz hale getirdi. Çevredekilerin hızlı ihbarı üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ağır maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı.



HIZLI MÜDAHALE ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Yangın ihbarının alınmasının ardından, Konaklı Mahallesi'ndeki olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar, çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

YARALININ DURUMU VE HASAR BOYUTU

Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilerek tedavi altına alındı. İşyerindeki motosikletler ve ekipmanların büyük çoğunluğu tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.



Öte yandan yangının çıkış sebebi henüz kesinleşmezken jandarma ve itfaiye ekipleri, işyerinde detaylı incelemelere başladı. Elektrik bağlantıları, işyeri içi malzeme yerleşimi ve olası güvenlik eksikleri koşullar arasında değerlendiriliyor.