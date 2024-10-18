Alanya Kitap Fuarı, Damlataş 100. Yıl Parkı’nda gerçekleştirilen törenle açıldı. 27 Ekim'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak olan fuarın açılışına, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Belediye Meclis Üyeleri, oda, dernek ve STK temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, bu yıl 17 bin öğrencinin program dahilinde fuarı ziyaret edeceğini söyledi.

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altın ise, kitapların sadece bilgi değil, duygu düşünce ve hayal dünyasının yansımaları olduğunu vurguladı.



KOÇAK: ALANYA’YA BÖYLE ORGANİZASYONLAR YAKIŞIYOR

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya'nın kültürün, sanatın, hoşgörünün ve sevginin olduğunu belirterek, “Böyle bir şehrin yönetimine gelecekte talip olacak gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmenin en güçlü vesilesi bu tür organizasyonlardan geçiyor. Alanya’da 80’den fazla milletten insan hoşgörü ve barış içinde yaşıyor. Böyle bir şehre bu tür organizasyonlar yakışıyor. Bu sene geçmiş yıllardan farklı olarak, Kültür Merkezi’nden açık alana fuarımızı taşıdık. 80’den fazla yayınevinin katıldığı, 50’den fazla yazarın söyleşi yapacağı, imza etkinliği yapacağı güzel bir organizasyon olacak” şeklinde konuştu.

ÜRKMEZER: FUARLARI ÖNEMSİYORUZ

Kaymakam Fatih Ürkmezer de “Çocuklar ne kadar erken yaşta kitapla tanışırlarsa o kadar iyi. Hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin hem de tüm kitap severlerin bu fuara gelmelerini istiyoruz. Biz de Alanya Kaymakamlığı olarak bütün okullarımızın bu fuarı ziyaret etmesini önemsiyoruz. Çocuklarımızın kitap alması için de bundan öncekilerde olduğu gibi bu fuarda da destekte bulunuyoruz. Türkiye’ye nam salmış önemli yazarlar fuara katılacaklar. İnşallah çocuklarımız, gençlerimizi ve her yaştan kitap severler olabildiğince çok kitapla haşır neşir olurlar. Alanya bir turizm ve tarım kenti olduğu gibi kültürel alanda da faaliyetler ön plana çıkacak. Fuara öncelik ettiği için Başkanımız nezdinden Alanya Belediyesi’ne ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.



FUARA İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ

Alanya Kitap Fuarı’nın alanı ilk günden öğrenciler ve kitap severlerden yoğun ilgi gördü. Damlataş Mağarası Otoparkı’nda yayınevleri tarafından açılan stantlarda binlerce kitap yeni sahipleriyle buluştu. Protokol üyeleri de fuar alanını gezdi. Ayrıca, 100. Yıl Parkı’nda birbirinden eğlenceli aktiviteler fuar boyunca çocuklar için gerçekleştirilecek ve yazarlar da Alanya Kültür Merkezi’nde söyleşi gerçekleştirecek.