Heyette Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, TÜRSAB Alanya 2. Başkanı Kerim Yılmaz, ALDOSK Başkanı Mehmet Zafer Peker, AGC Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Barış Başar ve Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit Kaya yer aldı.

CHP'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Alanya Kent Konseyi heyeti, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Yönetim Kurulu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Alanya'nın kentsel sorunları ele alındı ve Alanya Kent Konseyi tarafından hazırlanan "İkinci Yüzyılda Alanya Projesi" tanıtıldı. Proje, Alanya'nın gelecek vizyonunu şekillendirmeyi amaçlayarak birlik ve işbirliği vurgusu yaptı. CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve yönetimi, projeye destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.

MHP'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Alanya Kent Konseyi heyeti aynı zamanda MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sümbül ve Yönetim Kurulu'na da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Heyet, Alanya'da yaşayan vatandaşlar için "Ortak Paydamız Alanya ilkesi" çerçevesinde işbirliği yapmaya her zaman açık olduklarını belirtti. Ayrıca, "İkinci Yüzyılda Alanya Projesi"ne verdikleri destek konusunda memnuniyetlerini dile getirdiler.

Rektör Türkdoğan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Alanya Kent Konseyi heyeti, ALKÜ Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında birlikte yapılacak projeler üzerine görüş alışverişi yapıldı ve ALKÜ'nün Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda katkı sunacağı vurgulandı. Heyet ayrıca, "İkinci Yüzyılda Alanya Projesi"ne akademik destek vereceklerini ifade etti.

Alanya Kent Konseyi, Alanya'nın sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli paydaşlarla işbirliği yapmaya devam ediyor. Ziyaretler, Alanya'nın geleceğine yönelik olumlu işbirliği ve dayanışma mesajlarıyla son buldu.