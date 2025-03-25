Alanya Limanı’nda yer alan ve geçmişte sıkça kullanılan iskele bölgesi, gemi trafiğinin olmadığı zamanlarda yeniden vatandaşlar için hizmet vermeye başlıyor. Alanya Limanı iskele bölgesi, güvenlik önlemleri alınarak ve gerekli personelin görevlendirilmesi şartıyla, tatil günleri (bayramlar dahil) saat 10.00 ile 20.00 arasında ziyarete açık olacak.



Bu yeni düzenlemeyle birlikte, vatandaşların güvenli bir şekilde bu keyifli alandan yararlanması hedefleniyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı kurallar da mevcut. Belirtilen gün ve saatler dışında iskele kapalı tutulacak. Ayrıca, iskele üzerinde denize atlamak, denize girmek, sandalye veya masa ile oturmak ve balık tutmak yasaklanmıştır.



Tüm vatandaşların güvenliği için bu kurallara uyulması önemle rica edilirken, yaz aylarının tadını çıkarmak isteyen herkes için güzel bir fırsat sağlanmış oldu.

