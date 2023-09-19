Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’nde Çimen Otel Sokağında geçtiğimiz hafta bir arıza nedeniyle gelen ASAT ekibi arızanın giderilmesinin ardından yola toprak döküp gitmesi mahalle esnaflarını mağdur etti. Yoldan geçen arabalar yüzünden dükkanlardaki eşyalara zarar verdiğini dile getiren esnaflar bu mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

İsmini vermek istemeyen bir esnaf Yedi Gün Haber ile iletişime geçerek bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli mercilere iletilmesini istedi.

Mahalle esnafı şikayetini şu şekilde dile getirdi: