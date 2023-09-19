Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’nde Çimen Otel Sokağında geçtiğimiz hafta bir arıza nedeniyle gelen ASAT ekibi arızanın giderilmesinin ardından yola toprak döküp gitmesi mahalle esnaflarını mağdur etti. Yoldan geçen arabalar yüzünden dükkanlardaki eşyalara zarar verdiğini dile getiren esnaflar bu mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
İsmini vermek istemeyen bir esnaf Yedi Gün Haber ile iletişime geçerek bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli mercilere iletilmesini istedi.
Mahalle esnafı şikayetini şu şekilde dile getirdi:
‘’Güllerpınarı Mahallesi'nde ASAT, 5 gün önce burayı kazdı sadece toprak attı gitti. Bölge esnafları olarak çok zor durumdayız. Arabalar geçiyor, toz toprak içinde kalıyor eşyalarımız. 4 gündür arıyorum ASAT’ı, ‘’geleceğiz, geleceğiz’’ diyorlar. Ama ne gelen var ne de giden. Bu görüntü Alanya’ya yakışmıyor. Bir de en bilinen cadde burası. Çimen Otel sokak burayı kazıp arızayı giderdiler sonra da gittiler. Böyle bırakıp gitmelerinden kaynaklı biz esnaf olarak zor durumdayız. Her gün ASAT’ı aramaktan bıktım.’’