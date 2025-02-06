Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yıllardır gündemde olan kantin ve restoran sorunuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hastane, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ihale ile yeni kantin alanlarına kavuşmayı hedefliyor.

Hastane yönetimi, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçerek, yenilikçi ve kullanışlı kantin alanlarının oluşturulması için çalışmalarını hızlandırdı. İhale sürecinin ardından, modern ve fonksiyonel bir kantin yapısının hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, hastane çalışanları ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması amaçlanıyor.