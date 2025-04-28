Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fuat Yavrum tarafından hastanede ilk kez göz kornea nakli ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Alanya’da yaşayan 54 yaşındaki Niyazi Avara sağ gözünde meydana gelen görme sorunu sebebiyle Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Kliniğine başvurarak Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fuat Yavruma başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hasta Avara’nın korneasının saydamlığını yitirdiği ve sağ gözünde görme kaybı olduğu tespit edildi. Öğr. Üyesi Yavrum tarafından Niyazi Avara’ya kornea nakli(Keratoplasti) ameliyatı önerildi. Hastanın da onayı alınarak kornea nakil listesine alındı. Nakil için uygun bir donör bulununca hızlı bir şekilde operasyonu gerçekleştirildi. Hasta 2 saat süren operasyon sonunda sağlığına kavuştu.



‘SAĞLIK ALANINDA KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Başarıyla gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Öğr. Üyesi Uzm. Dr. Fuat Yavrum,” Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kornea naklini yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Kliniğimizde kornea nakli için gerekli tüm donanıma ve yeterli deneyime sahibiz. Hastalarımız bundan sonra diğer illere gitmeye gerek duymadan kornea nakillerini hastanemizde yaptırabileceklerdir. Ameliyat sonrası hastamızı bugün şifa ile taburcu ediyoruz. Böylece kornea nakli sayesinde görme yeteneğini kaybetmiş hastalara bir tedavi umudu sağlamış oluyoruz Hastanemizde kornea nakli ameliyatının yapılabilmesi için gerekli olanakları sağlayan başta Sağlık Bakanlığı yöneticilerimize, il sağlık müdürümüze, başhekimimize, rektörümüze, destek olan çalışma arkadaşlarıma, deneyimli ameliyathane ve servis çalışanlarımıza teşekkür ederim”, diye görüşlerini ifade etti.

Kornea nakli hakkında bilgi veren Öğr. Üyesi Uzm. Dr. Yavrum, ”Kornea nakli gözün ön tarafındaki saydam saat camı gibi olan kornea dokusunun şekil bozukluğu ya da saydamlığını yitirmesi nedeniyle sağlıklı kornea ile değiştirilmesi işlemidir. Sağlıklı kornea yaşamını kaybetmiş kişilerden ailelerinden gerekli izinler alınarak temin edilmektedir. Yerleştirilen sağlıklı kornea dokusu hastalarımızın daha iyi görmelerini sağlamaktadır.” dedi. Yapılan kornea nakli ile sağlığına kavuşan Niyazi Avara ise başka şehirlere sevk olmadan yaşadığı şehirde nakil ameliyatı olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek başta hekimine, hastane yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Hastane olarak birçok alanda verilen tedavi hizmetleri ve gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde artık Alanya’dan başka illere sevkli hasta sayısında önemli oranda azalma olduğuna vurgu yapan Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler,” Hastanemiz ilçemiz için, vatandaşlarımız için sağlıkta güven vermeye devam etmektedir. Emeği geçen hocamızı ve tüm ameliyat ekibini, emeği geçen sağlık personellerimizi tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Hastamıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.