Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu üyeleriyle ALGC hizmet binasında bir araya geldi. Ziyaret, hem hastanenin beklenen yeni kantinlerinin müjdesini taşıdı hem de Alanya'daki sağlık hizmetlerinin genel durumu üzerine önemli bir sohbet ortamı oluşturdu.

Başhekim Güler, ALGC Başkanı Ferit Kesen tarafından yönetim kurulu üyeleriyle tanıştırıldıktan sonra, hastanenin çalışmaları ve Alanya'ya kazandırılan sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgiler aktardı. Ziyaretin en dikkat çekici bölümünde ise Başhekim Güler, ihale süreci tamamlanan yeni hastane kantinlerinin açılışı için geri sayımın başladığını duyurdu.

"Yeni kantin ihalemiz tamamlandı ve ihaleyi alan firma belirlenen alanlarda çalışmalara başladı," diyen Doç. Dr. Güler, hasta ve hasta yakınlarının kolayca ulaşabileceği merkezi bir noktada ve Acil Servis Ünitesi girişinde olmak üzere iki ayrı kantinin planlandığını belirtti. Ayrıca, hastane personeli için de ayrı bir alanın oluşturulacağını müjdeleyen Güler, "Kantinlerimizin yaklaşık 15 gün içerisinde hizmete açılmasını hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Ziyaretin diğer önemli gündem maddesi ise Alanya'daki sağlık hizmetlerinin genel durumu oldu. Başhekim Güler ve ALGC yönetimi, şehirdeki sağlık yatırımları, sunulan hizmetlerin kalitesi ve vatandaşların sağlık alanındaki beklentileri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, ALGC'nin düzenleyeceği ödül töreni ve Alanya ile ülke gündemine dair çeşitli konular da sohbetin bir parçası oldu.

ALGC Başkanı Ferit Kesen, Başhekim Güler'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, cemiyet olarak sağlık alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Ziyaret, günün anısına çekilen bir hatıra fotoğrafı ile son buldu.