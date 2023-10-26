Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anıt önünde başlayan etkinlikte bisikletçi ve vatandaşlar Atatürk Caddesi üzerinden Gençlik Merkezi’ne kadar pedal çevirdi.

KIRMIZI BEYAZ CADDELERDE BAYRAM HAVASI

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Ak Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı da güzergahta vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü.

Kırmızı beyaz bayraklarla süslenen caddelerde tam bir bayram havasında tur tamamlandı.