Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Gençlik Kolları kongresi, partinin genç üyeleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. İki güçlü adayın yarıştığı seçimde, Mahmuthan Dolapçı beyaz listeyle, Onur Yönet ise kırmızı listeyle başkanlık için adaylıklarını koydu. 700 üyenin oy kullanacağı bu kritik seçimde Mahmuthan Dolapçı’nın beyaz listesi 199 oy alırken, Onur Yönet’in kırmızı listesi 188 oy aldı. Bu sonuçlarla birlikte gençlik kollarının geleceğini belirleyecek olan yeni başkan belli oldu. Büyük bir heyecanla beklenen sonuçlarda, beyaz listeyle yarışan Mahmuthan Dolapçı, üyelerin oylarıyla yeni başkan olarak seçildi.
Yeni Yönetim Kurulu
Mahmuthan Dolapçı’nın başkan seçilmesiyle birlikte, yönetim kurulu da belirlendi. İşte yeni yönetim kurulu üyeleri:
Yönetim Kurulu (Asil):
Barış Koçak
Berkay Anıl Mercan
Berrin Fabianne Ak
Dicle Yeşilyurt
Elif Özdal
Mehmet Asrın Topak
Mehmet Örs
Melahat Begüm Ünal
Onur Dede
Selçuk Görgülü
Sude Nazenin Güven
Yarenay Top
Yönetim Kurulu (Yedek):
Doğa Darı
Duygu Özsoy
Ebru Tekin
Ersin Sandal
Gülsemin Kısa
İzlen Kaplan
Kazım Arı
Misra Miray Tedik
Necla Akman
Serkan Doğan
Uğur Güler
Yusuf Şensoy
İl Delegeleri:
Asrın Ateşoğlu
Barış Koçak
Berkay Anıl Mercan
Berrin Zeynep Kantos
Berrin Fabianne Ak
Beyda Aypak
Burcu Yorulmaz
Celal Berk Gödüç
Davutcan Tayyar
Deniz Sipahioğlu
Doğacan Çetiner
Dicle Yeşilyurt
Elif Özdal
Feride Nazlım Genç
Furkan Ceylan
Hüseyin Arif Üte
İrem Yunusoğlu
İzlen Kaplan
Kaan Dalkılıç
Kazım Arı
Mehmet Asrın Topak
Mehmet Çetinkaya
Mehmet Örs
Mehmethan Partal
Mert Devir
Misra Miray Tedik
Mustafa Coşkun
Özkan Barcın
Onur Dede
Samet Sayar
Selçuk Görgülü
Şebnem Köksal
Sude Nazenin Güven
Yusuf Şensoy