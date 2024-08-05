Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Gençlik Kolları kongresi, partinin genç üyeleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. İki güçlü adayın yarıştığı seçimde, Mahmuthan Dolapçı beyaz listeyle, Onur Yönet ise kırmızı listeyle başkanlık için adaylıklarını koydu. 700 üyenin oy kullanacağı bu kritik seçimde Mahmuthan Dolapçı’nın beyaz listesi 199 oy alırken, Onur Yönet’in kırmızı listesi 188 oy aldı. Bu sonuçlarla birlikte gençlik kollarının geleceğini belirleyecek olan yeni başkan belli oldu. Büyük bir heyecanla beklenen sonuçlarda, beyaz listeyle yarışan Mahmuthan Dolapçı, üyelerin oylarıyla yeni başkan olarak seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu

Mahmuthan Dolapçı’nın başkan seçilmesiyle birlikte, yönetim kurulu da belirlendi. İşte yeni yönetim kurulu üyeleri:

Yönetim Kurulu (Asil):

Barış Koçak

Berkay Anıl Mercan

Berrin Fabianne Ak

Dicle Yeşilyurt

Elif Özdal

Mehmet Asrın Topak

Mehmet Örs

Melahat Begüm Ünal

Onur Dede

Selçuk Görgülü

Sude Nazenin Güven

Yarenay Top

Yönetim Kurulu (Yedek):

Doğa Darı

Duygu Özsoy

Ebru Tekin

Ersin Sandal

Gülsemin Kısa

İzlen Kaplan

Kazım Arı

Misra Miray Tedik

Necla Akman

Serkan Doğan

Uğur Güler

Yusuf Şensoy

İl Delegeleri:

Asrın Ateşoğlu

Barış Koçak

Berkay Anıl Mercan

Berrin Zeynep Kantos

Berrin Fabianne Ak

Beyda Aypak

Burcu Yorulmaz

Celal Berk Gödüç

Davutcan Tayyar

Deniz Sipahioğlu

Doğacan Çetiner

Dicle Yeşilyurt

Elif Özdal

Feride Nazlım Genç

Furkan Ceylan

Hüseyin Arif Üte

İrem Yunusoğlu

İzlen Kaplan

Kaan Dalkılıç

Kazım Arı

Mehmet Asrın Topak

Mehmet Çetinkaya

Mehmet Örs

Mehmethan Partal

Mert Devir

Misra Miray Tedik

Mustafa Coşkun

Özkan Barcın

Onur Dede

Samet Sayar

Selçuk Görgülü

Şebnem Köksal

Sude Nazenin Güven

Yusuf Şensoy