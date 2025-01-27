Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), bilimsel başarının ışığını sürekli yükseltirken sadece akademik alanda değil toplumsal sorumluluk bilinciyle de bölgesine hayat veren dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Eğitim ve araştırmanın gücünü sosyal konularla birleştirerek yaşadığı coğrafyaya değer katan bir öncülük sergileyen ALKÜ; doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve bilgiyle güçlenmek amacıyla “Alanya Çevresinin Deprem Potansiyeli” adlı program düzenliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve birçok insanda unutulmaz yaralar açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik 7 Şubat 2025 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. ALKÜ Yeni Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılacak olan konferansa; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necmi Erçin ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden Uzman Selim Altınarık konuşmacı olarak yer alacak. Alanya ve çevresinin deprem potansiyelinin bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirileceği programda yıkıcı afetle mücadelede bilginin ve bilinçli hazırlığın önemine dikkat çekilecek. Konuşmacılar tarafından afet yönetimi, önlemler ve toplumsal dayanıklılık konularında değerli bilgiler paylaşılacak.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: DEPREMİN YIKICI GERÇEĞİ, ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR

Alanya için son derece önemli bilgilerin programda paylaşılacağına değinen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve milyonlarca vatandaşımızın evsiz kalmasına neden oldu. Bu büyük felaket, bize depremin yıkıcı etkisini bir kez daha acı bir şekilde öğretti. Kaybettiğimiz her can, hafızalarımızda silinmez bir iz bıraktı. Depremin yıkıcı gerçeği, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu programda, alanında uzman değerli isimlerin rehberliğinde hem bölgemizin deprem riskini öğrenecek hem de afetlerle mücadelede bilginin ve hazırlığın gücünü yeniden hatırlayacağız. Afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmayı amaçlayan bu programa tüm halkımız davetlidir.” dedi.

