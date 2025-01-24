Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okuldaki öğrenci kıyafetlerinin temininde yeni bir döneme girildiğini duyurdu. 6 Aralık 2024 tarihli "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik değişikliği" ile velilere ek mali yük getirmemek amacıyla, kıyafetlerin serbest piyasa koşullarından alınabileceği belirtildi. Bu düzenleme, özellikle marka lisans sözleşmesi olan özel okulları da kapsayacak.

Veliler, kıyafetleri satın alırken seçim özgürlüğüne sahip olacak ve herhangi bir dayatma ile karşılaşmayacak. Ek olarak, kıyafetlerde özel işaret, baskı veya desen kullanılmayacak; okul-armaları da bu kısıtlamaya tabi olacak. Tüm bunlar, öğrenci kıyafetleri konusunda daha ekonomik ve erişilebilir bir sistem getirmeyi amaçlıyor.

Bu yeni uygulama, okul-aile birliği ve öğretmenler kurulunun görüşlerinin alınarak belirlenmesi, kıyafetlerin görsel olarak okulun internet sitesinde yayımlanması gibi kriterlerle desteklenecek. Değişiklikler, en az dört eğitim ve öğretim yılı boyunca geçerli olacak.