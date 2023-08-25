Brand Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalenderoğlu ile sözleşme imzalayan Kulüp Başkanı Mehmet Erken, geçtiğimiz sene isim sponsoru olan Rest Property ailesine teşekkür etti. Bu sezon içinde yeni sponsor Abg İnvestment'a teşekkür eden Erken, ’Brand Group Alanya Belediyespor ‘ tüm Alanya'ya ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.