Alanya Belediyesi tarafından düzenli olarak sürdürülen ve Alanya’nın her mahallesindeki 65 yaş üstü vatandaşların katılımıyla yapılan ‘Yaşlılara Yönelik Kale Gezileri’ devam ediyor. Alanya’nın 102 mahallesinde devam eden proje kapsamında bugün Çamlıca Mahallesi sakinleri ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Necati Ağaoğlu Alanya Kalesi’ni gezdi. Hayatları boyunca Alanya Kalesi’ni gezme imkanı bulamamış vatandaşlar, Alanya Belediyesi’nin sosyal projesi ile Alanya Kalesi’ni gezme fırsatı buluyorlar. Teleferik, Ehmedek, İç Kale, Kültür Evleri ve Damlataş Mağarası’nı gezen yaşlı vatandaşlar, güzel bir gün geçirerek sosyalleşme imkânı elde ediyorlar. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de vatandaşları yalnız bırakmayarak Damlataş Mağarası gezisi sırasında bir araya geldi. Vatandaşların huzurlu ve mutlu bir gün geçirmeleri için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen Başkan Yücel, “Sizlerin güzel bir gün geçirmesi, mutlu olması, bu tarihi güzellikleri görmesi için böyle bir projeye imza attık. Bu gezilerimiz her mahallemizde düzenli olarak gerçekleştirilecek ve Alanya Kalesi’ni görmeyen vatandaşımız kalmayacak” dedi. Vatandaşlar da böyle güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenlediği için Başkan Yücel ve ekibine teşekkür ettiler.