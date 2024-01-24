Son 1 haftadır sağanak yağış ve soğuk havanın etkisinde olan Manavgat’ta dün ve bugün yazdan kalma bir havanın hakim olmasıyla birlikte okulların da tatil olmasını fırsat bilen Manavgatlılar ailecek sahillere akın etti.

Sorgun Mahallesi Boğaz-Mendirek Sahili'nde güneşli havayla birlikte yazdan kalma günler yaşanıyor. Sahillere akın eden çok sayıda vatandaş balık avlarken, oturma gruplarını dolduran vatandaşlar piknik ve yürüyüş yapma fırsatı buldu. Sıcak ve güneşli havaya en fazla sevinenler, yağmur ve soğuktan dolayı tatili evlerinde geçirmek zorunda kalan çocuklar oldu. Çocuklar sahilde futbol başta olmak üzere oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi.