Alanya Belediyesi, 2023 yılında 46 kilometre sıcak asfalt ve 130 kilometre sathi kaplama çalışması ile vatandaşlara kaliteli ve konforlu ulaşım imkanı sağladı. 2024 yılında da asfalt çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, Demirtaş, Mahmutlar, Kargıcak ve Kestel’den sonra kent merkezinde yol kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Yunus Emre Caddesi, Başkent Hastanesi önünde çift yön asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi. Hafta sonu asfalt kırım ve düzenleme çalışması yapılan cadde pazar günü kaliteli ve konforlu asfaltla buluşturuldu.